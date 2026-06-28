Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Zhegrova può finire alla Fiorentina: i dettagli

Foto dell'autore

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese potrebbe salutare i bianconeri nel corso di questa estate.

La sua prima stagione in Italia non è stata esaltante e in estate Edon Zhegrova potrebbe salutare a sorpresa la Juventus. L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese era arrivato dal Lille con tanti buoni propositi, ma alla fine ha deluso le aspettative e un suo addio appare sempre più probabile.

Zhegrova durante Atalanta-Juventus
Zhegrova (Ansa Foto) – calciomercato.it

Zhegrova – secondo quanto riportato da ‘La Nazione’ – sarebbe finito ora nel mirino della Fiorentina che a breve potrebbe addirittura presentare una prima offerta ufficiale alla Juve: il 27enne originario di Herford era stato pagato circa 15 milioni dalla Juve e ha un contratto fino al 2030 con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifre alla portata della Fiorentina che, dunque, è pronta ad affondare il colpo.

Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

6133

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU