Juve, Zhegrova può finire alla Fiorentina: i dettagli

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese potrebbe salutare i bianconeri nel corso di questa estate.

La sua prima stagione in Italia non è stata esaltante e in estate Edon Zhegrova potrebbe salutare a sorpresa la Juventus. L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese era arrivato dal Lille con tanti buoni propositi, ma alla fine ha deluso le aspettative e un suo addio appare sempre più probabile.

Zhegrova – secondo quanto riportato da ‘La Nazione’ – sarebbe finito ora nel mirino della Fiorentina che a breve potrebbe addirittura presentare una prima offerta ufficiale alla Juve: il 27enne originario di Herford era stato pagato circa 15 milioni dalla Juve e ha un contratto fino al 2030 con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifre alla portata della Fiorentina che, dunque, è pronta ad affondare il colpo.

Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.