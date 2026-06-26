Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, una cessione è necessaria: spunta il nome di Pisilli

Foto dell'autore

Per rispettare i paletti del fair play finanziario la Roma è chiamata a registrare plusvalenze entro il 30 giugno per non incappare in nuove sanzioni da parte dell’UEFA. 

Niccolò Pisilli abbraccia Mancini dopo un gol
Roma, possibile cessione per Pisilli (Ansa Foto) – calciomercato.it

La società, al lavoro per costruire una squadra che possa competere in campionato e in Champions League durante la prossima stagione, sta cercando rinforzi e vorrebbe evitare addii eccellenti, seguendo quelle che sono le indicazioni dell’allenatore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il club capitolino starebbe facendo le proprie valutazioni, anche in base a quelle che sono le offerte arrivate finora a Trigoria.

Il nome in cima alla lista dei cedibili è quello di Matias Soulé, attaccante classe 2003 che potrebbe essere chiuso in vista della prossima stagione. Non è da escludere una partenza di Manu Koné, seguito, tra le altre squadre, anche dall’Inter, così come potrebbe essere Ndicka a dire addio ai capitolini.

Nelle ultime ore, però, si starebbe valutando anche una partenza di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista che durante la scorsa stagione ha conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico stesso vorrebbe evitare di perdere il calciatore, ma la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale per le casse del club giallorosso. Al momento, il centrocampista, rappresenta la quarta opzione per fare cassa.

6064

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU