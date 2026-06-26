Roma, una cessione è necessaria: spunta il nome di Pisilli

Per rispettare i paletti del fair play finanziario la Roma è chiamata a registrare plusvalenze entro il 30 giugno per non incappare in nuove sanzioni da parte dell’UEFA.

La società, al lavoro per costruire una squadra che possa competere in campionato e in Champions League durante la prossima stagione, sta cercando rinforzi e vorrebbe evitare addii eccellenti, seguendo quelle che sono le indicazioni dell’allenatore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il club capitolino starebbe facendo le proprie valutazioni, anche in base a quelle che sono le offerte arrivate finora a Trigoria.

Il nome in cima alla lista dei cedibili è quello di Matias Soulé, attaccante classe 2003 che potrebbe essere chiuso in vista della prossima stagione. Non è da escludere una partenza di Manu Koné, seguito, tra le altre squadre, anche dall’Inter, così come potrebbe essere Ndicka a dire addio ai capitolini.

Nelle ultime ore, però, si starebbe valutando anche una partenza di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista che durante la scorsa stagione ha conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico stesso vorrebbe evitare di perdere il calciatore, ma la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale per le casse del club giallorosso. Al momento, il centrocampista, rappresenta la quarta opzione per fare cassa.