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Inter su Wesley, la Roma è pronta a fare muro per il brasiliano | CM

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Saltato l’affare Palestra, l’Inter è alla ricerca di un nuovo esterno destro da regalare a Cristian Chivu per la prossima stagione.

Wesley
Tegola Wesley: il terzino salta il Mondiale. Anche Gasperini in ansia – calciomercato.it – Ansa Foto

Tra i vari profili sondati dai nerazzurri ci sarebbe anche quello di Wesley, laterale della Roma che ha fatto molto bene durante la sua prima stagione con la maglia giallorossa.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione i giallorossi non hanno nessuna intenzione di cedere l’esterno, considerato da Gasperini un punto di forza della sua formazione che sarà chiamata a vivere il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Già il Chelsea, circa tre settimane fa, si fece avanti con i giallorossi per il brasiliano, ricevendo un secco no da parte dei giallorossi che non hanno voluto trattare la cessione.

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