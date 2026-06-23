Juve, sprint per il nuovo attaccante: Carnevali ha deciso

Bianconeri pronti a chiudere l’affare per il nuovo centravanti: individuato finalmente il sostituto di Vlahovic.

Negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di Sorloth e di una possibile operazione con l’Atletico Madrid, ma adesso la Juventus sembra aver individuato quello che sarà il nuovo attaccante nel corso della prossima stagione. Il prescelto è Kolo Muani, che la casacca bianconera l’ha già indossata e che proprio a Torino ha lasciato dei buonissimi ricordi.

Secondo quanto riportato dal “QS”, il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali potrebbe presto riallacciare i contatti con il Paris Saint-Germain per chiedere uno sconto per l’acquisto del suo cartellino: i rapporti tra i due club sono tornati ad essere buonissimi dopo le schermaglie dello scorso anno e le probabilità di una fumata bianca imminente aumentano con il trascorrere dei giorni.

La Juve, insomma, vede il traguardo: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Kolo Muani il nuovo attaccante della Juventus targata 2026/2027.