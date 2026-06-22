Le qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: l’elenco aggiornato

Si sta delineando il gruppo delle 32 nazionali qualificati ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri arriveranno nei prossimi giorni. L’elenco aggiornato
Una fase a eliminazione diretta diversa dalle precedenti edizioni quella in programma ai Mondiali 2026. L’allargamento a 48 partecipanti (suddivise in 12 gironi da quattro) ha comportato l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio nella seconda fase, quello dei sedicesimi di finale.
Sedicesimi cui si qualificano le prime due classificate di ogni gironi più le otto migliori terze in base alla classifica dedicata che verrà stilata alla conclusione della fase a gruppi. Quest’ultima ha già emesso qualche verdetto con alcune nazionali che si sono qualificate ai sedicesimi già dopo le prime due partite disputate. Verdetti cui ne seguiranno altri nei prossimi giorni quando si arricchirà anche l’elenco delle compagini che dovranno abbandonare anticipatamente il torneo.
Le nazionali qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
- Messico (Girone A)
- USA (Girone D)
- Germania (Girone E)
In aggiornamento
Le nazionali eliminate nella fase a gruppi dei Mondiali 2026
- Turchia (gruppo D)
- Haiti (gruppo C)
- Tunisia (Gruppo F)
In aggiornamento
I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio quando cominceranno anche gli ottavi in programma fino a martedì 7 luglio.