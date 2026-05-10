Nuovo episodio di razzismo in Serie A? “Mi ha chiamato scimmia”

“Vergognati, non dovresti più calcare i campi da calcio”

Ancora razzismo in Serie A? È arrivata la denuncia dell’attaccante al termine della partita valevole per la 36esima giornata del massimo campionato: “Mi ha chiamato scimmia”, ha tuonato su Instagram.

Keinan Davis ha accusato Dossena del Cagliari di avergli rivolto degli insulti di stampo razzista nel corso della sfida tra la sua Udinese e la squadra sarda giocata e vinta ieri dai bianconeri per 2-0.

“Questo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A intervenga“, le parole del bomber dei friulani in una storia Instagram nella quale ha anche taggato e mostrato la foto di Dossena.

L’Udinese ha ovviamente espresso solidarietà nei confronti del proprio calciatore, mentre il Cagliari ha replicato alle accuse scrivendo che “quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo”.

Dossena è stato accusato e duramente attaccato nche da Nicolo Zaniolo, compagno di squadra di Davis: “Ha insultato i miei figli – ha sottolineato l’ex Roma – e il mio compagno per il colore della pelle. Vergognati, non dovresti più calcare i campi da calcio“.