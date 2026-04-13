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Carnevali svela il futuro di Muharemovic: “Non solo Marotta” | VIDEO CM

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Il Dg del Sassuolo è intervenuto sulle voci di mercato che riguardano il difensore bosniaco, nel mirino in particolare dell’Inter

Tarik Muharemovic ha eliminato l’Italia con la sua Bosnia dal Mondiale e continuare a mettersi in evidenza con la maglia del Sassuolo nel campionato di Serie A.

Carnevali sul futuro di Muharemovic
Carnevali, Dg del Sassuolo – Calciomercato.it

Per rendimento il difensore è stato finora uno dei migliori nel suo ruolo nell’arco di questa stagione e continua ad avere diversi estimatori sul fronte mercato. Il Sassuolo a gennaio lo ha bloccato in Emilia, ma in estate il classe 2003 è pronto a spiccare il volo verso una grande.

In Italia è soprattutto l’Inter a seguire Muharemovic, ma occhio anche alla Juventus che sta valutando l’ipotesi di ripotarlo in bianconero.

Muharemovic all’Inter? La risposta di Carnevali

I nerazzurri sembrano però al momento in vantaggio, senza dimenticare inoltre le sirene provenienti dall’estero e in particolare dalla Premier League.

Sul futuro del difensore bosniaco è intervenuto Giovanni Carnevali, a margine dell’assemblea di Lega: “Ne stiamo parlando con diverse società e non solo con Marotta”, la risposta del Dg del Sassuolo. Il club neroverde valuta Muharemovic almeno 30 milioni di euro e potrebbe aprire anche all’inserimento nella trattativa di eventuali contropartite.

Il Sassuolo ha riscattato il 23enne difensore la scorsa estate estate per circa 5 milioni dalla Juve, che detiene il 50% della futura rivendita. 

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