Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sorpresa Napoli, Conte lo lascia fuori: le ultimissime

Foto dell'autore

Le ultimissime in vista dell’attesa sfida tra Parma e Napoli: si va verso un’altra clamorosa esclusione.

Quella che metterà di fronte Parma e Napoli domenica alle ore 15,00 è, senza ombra di dubbio, una delle gare più attese della 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri attraversano un buonissimo momento di forma e nell’ultimo turno si sono imposti sul Milan, conquistando il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista. La compagina ducale, invece, ha racimolato appena 3 punti negli ultimi 450′ di gioco (3 pareggi e 2 sconfitte) ed è ora tredicesima.

Antonio Conte
Conte – calciomercato.it – Ansa Foto

Si va verso una clamorosa esclusione in casa Napoli. Il tecnico Antonio Conte, infatti, starebbe pensando di confermare i Fab Four, ovvero Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne alle spalle dell’unica punta Hojlund e di lasciare ancora una volta in panchina Alisson Santos, che anche contro il Milan di Allegri ha avuto un impatto devastante sul match con il suo ingresso in campo.

Il 23enne brasiliano sta confermando di possedere grandissime qualità tecniche ma – salvo clamorosi ripensamenti – dovrebbe essere escluso ancora una volta dalla formazione titolare.

160

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU