Sorpresa Napoli, Conte lo lascia fuori: le ultimissime

Le ultimissime in vista dell’attesa sfida tra Parma e Napoli: si va verso un’altra clamorosa esclusione.

Quella che metterà di fronte Parma e Napoli domenica alle ore 15,00 è, senza ombra di dubbio, una delle gare più attese della 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri attraversano un buonissimo momento di forma e nell’ultimo turno si sono imposti sul Milan, conquistando il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista. La compagina ducale, invece, ha racimolato appena 3 punti negli ultimi 450′ di gioco (3 pareggi e 2 sconfitte) ed è ora tredicesima.

Si va verso una clamorosa esclusione in casa Napoli. Il tecnico Antonio Conte, infatti, starebbe pensando di confermare i Fab Four, ovvero Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne alle spalle dell’unica punta Hojlund e di lasciare ancora una volta in panchina Alisson Santos, che anche contro il Milan di Allegri ha avuto un impatto devastante sul match con il suo ingresso in campo.

Il 23enne brasiliano sta confermando di possedere grandissime qualità tecniche ma – salvo clamorosi ripensamenti – dovrebbe essere escluso ancora una volta dalla formazione titolare.