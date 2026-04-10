Guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia

Mancava solo l’annuncio ufficiale sul nome del nuovo Commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, il momentaneo sostituto di Gattuso che ha risolto il contratto con la Federazione dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale.

Non c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21. Sarà lui, in attesa che venga nominato il vero erede del sopracitato Gattuso, a guidare la Nazionale maggiore nelle sfide amichevoli con Lussemburgo e Grecia del prossimo giugno.

Ecco il comunicato della FIGC:

“A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia.

Il nuovo CT – Conte o Mancini? – comincerà il percorso in Nations League a settembre. L’Italia è “inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia”. L’esordio nel torneo ci sarà venerdì 25 settembre contro il Belgio.