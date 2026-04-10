Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nazionale, ecco il nuovo CT (ad interim): annuncio UFFICIALE della Federazione

Foto dell'autore

Guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia

Mancava solo l’annuncio ufficiale sul nome del nuovo Commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, il momentaneo sostituto di Gattuso che ha risolto il contratto con la Federazione dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale.

Sfondo Figc Nazionale
Nazionale, ecco il nuovo CT (ad interim): annuncio UFFICIALE della Federazione – Calciomercato.it

Non c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21. Sarà lui, in attesa che venga nominato il vero erede del sopracitato Gattuso, a guidare la Nazionale maggiore nelle sfide amichevoli con Lussemburgo e Grecia del prossimo giugno.

Ecco il comunicato della FIGC:

“A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia.

Screen comunicato ufficiale FIGC
Nazionale a Baldini per le due amichevoli di giugno (Screen sito ufficiale Figc) – Calciomercato.it

Il nuovo CT – Conte o Mancini? – comincerà il percorso in Nations League a settembre. L’Italia è “inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia”. L’esordio nel torneo ci sarà venerdì 25 settembre  contro il Belgio.

130

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU