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Passo in avanti verso il numero uno in classifica per Sinner, ma stop al record

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Jannik Sinner ha appena battuto Tomas Machac negli ottavi di finale di Montecarlo con il tennista italiano che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di Montecarlo.

Jannik Sinner
Sinner, vittoria a Montecarlo ma salta il record (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un altro passo in avanti per Sinner nel torneo Masters 1000 con il classe 2001 che si avvicina di nuovo al numero uno in classifica accorciando ancora una volta su Carlos Alcaraz, rivale di sempre.

Una vittoria importante per il tennista italiano che accede ai quarti del torneo e può continuare ad avvicinarsi al numero uno in classifica ATP, attualmente occupato dallo spagnolo. Nella sfida contro Machac, però, si è fermato il record di set consecutivi vinti dall’italiano che ha perso il secondo parziale 7-6 fermando a 37 la striscia di set vinti.

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