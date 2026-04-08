Kim di nuovo in Serie A: c’è l’annuncio ufficiale sul ritorno

Si continua a parlare in queste settimane di un ritorno di Kim nel campionato di Serie A: ecco le ultimissime.

Nella stagione 2022/2023 ha conquistato lo scudetto con il Napoli venendo nominato come miglior difensore del campionato di Serie A e ora, a distanza di tre anni, Kim Min-jae potrebbe tornare a giocare in Italia. Il centrale sudcoreano classe ’96 gioca poco al Bayern Monaco e, dunque, non è da escludere un suo addio alla Bundesliga al termine della stagione in corso.

A fare chiarezza sul suo futuro è lo stesso calciatore originario di Tongyeong nel corso di un’intervista rilasciata a “Internews.it”: “Inter, Juventus e Milan siano sulle mie tracce? Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me e la ricordo con grandissimo piacere. Futuro? Sono concentrato sul finale di stagione e sul Mondiale con la maglia della Corea del Sud e non ho nulla da aggiungere”.

Seguiremo con grande attenzione la questione relativa al futuro di Kim e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi mesi.