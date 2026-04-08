Arrivato durante la scorsa estate dalla Fiorentina per ricoprire il ruolo di vice Maignan al Milan, Pietro Terracciano è pronto ad allungare il suo contratto con i rossoneri fino al giugno del 2027.
Al momento del trasferimento al Milan, Pietro Terracciano ha firmato un contratto con i rossoneri fino al giugno del 2026 più l’opzione per prolungare di un altro anno al verificarsi di determinate condizioni.
Quando è stato chiamato in causa per l’assenza di Maignan l’ex portiere della Fiorentina si è comportato bene, ottenendo pareri positivi da parte dello staff tecnico che è pronto ad affidarsi a lui per il ruolo di dodicesimo per la prossima stagione. Terracciano va quindi verso la conferma nella rosa del Milan per il prossimo campionato con il club pronto a fargli firmare il nuovo accordo per la prossima stagione, mantenendo lo stipendio attorno agli 800 mila euro.