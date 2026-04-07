Palestra nel mirino del Liverpool, altro colpo “azzurro” per i Reds

Il futuro di Marco Palestra potrebbe essere all’estero con il laterale che sarebbe finito nel mirino del Liverpool, da sempre attento ai migliori calciatori italiani per rinforzare la propria rosa.
Stando a quanto affermato da Caughtoffside.com il Liverpool avrebbe messo nel mirino Marco Palestra con i Reds pronti a pescare ancora dal campionato italiano cercando i migliori talenti tra gli azzurri.
Dopo gli acquisti di Federico Chiesa e Giovanni Leoni, il club inglese avrebbe messo nel mirino il terzino ora in forza al Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta. Il destino del laterale dipenderà molto da quello che sarà il destino dell’Atalanta in vista della prossima stagione.
I nerazzurri sono al lavoro per cercare di centrare la qualificazione a una coppa europea. In caso di accesso alla prossima Europa League gli orobici potrebbero decidere di tenere una stagione in rosa l’esterno che, in caso contrario, potrebbe finire sul mercato per permettere al club di monetizzare dalla sua partenza che potrebbe regalare alle casse circa 40 milioni di euro.
Sulle tracce del calciatore ci sono anche altre società tra cui Inter, Milan, Napoli e diverse big di Premier League.