Rodri al Real Madrid, arriva il commento di Pep Guardiola

Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa le voci di mercato che vorrebbero il Real Madrid sulle tracce di Rodri in vista della prossima stagione.

L’allenatore del Manchester City si è espresso sul futuro di Rodri, Pallone d’oro del 2024 e con un contratto fino al giugno del 2027 che sta lasciando delle porte aperte a un possibile addio del centrocampista spagnolo alla fine del campionato in corso.

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il calciatore, ma il Manchester City è pronto a mettere sul piatto un rinnovo di contratto per il proprio regista. Guardiola ha commentato così la situazione: “Non credo ci sia un calciatore in grado di rifiutare di giocare nel Real Madrid e Rodri è anche spagnolo. So quello che vuole il club per Rodri e lo vuole far restare al City. Se resterà alla fine? Penso di sì, io ho sempre una sensazione positiva, ma alla fine non so, vedremo”.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del calciatore che sarà chiamato a decidere il proprio futuro, se accettare la proposta del City per il rinnovo o guardarsi altrove, dando l’ok alla sua cessione ad un anno dalla fine del suo contratto.