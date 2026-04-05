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Scalvini nel mirino del Milan, Allegri lo vuole per sistemare la difesa | CM

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Giorgio Scalvini è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il difensore dell’Atalanta che è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri.

Giorgio Scalvini
Il Milan ha messo nel mirino Scalvini dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan sarebbe sulle tracce del difensore dell’Atalanta con il centrale che è un pallino dell’allenatore livornese da diverso tempo. Massimiliano Allegri aveva pensato al classe 2003 già quando era sulla panchina della Juventus con i bianconeri che non riuscirono ad assicurarsi il suo cartellino.

Scalvini, tornato a pieno regime dopo un periodo non facile per il duro infortunio che lo aveva colpito, è un punto fermo della formazione di Raffaele Palladino e il destino del difensore potrebbe dipendere anche da quello che sarà il finale di stagione dei bergamaschi e quella che sarà la competizione europea alla quale parteciperanno i nerazzurri.

La valutazione che l’Atalanta fa del calciatore è di circa 35 milioni di euro anche se l’intenzione del Milan è quella di offrirne circa 28 per provare ad assicurarsi il cartellino del difensore della nazionale italiana. Un affare non semplice, ma che il Milan proverà a portare a termine in estate per accontentare il proprio allenatore.

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