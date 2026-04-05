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De Zerbi guarda in Serie A, idea Kean per l’attacco del Tottenham | CM

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Roberto De Zerbi ha da poco firmato il contratto con il Tottenham fino al giugno del 2031 con l’allenatore italiano che dovrà portare la squadra alla salvezza e poi lavorare insieme al club per migliorare la rosa a sua disposizione.

Moise Kean
Il Tottenham di De Zerbi mette nel mirino Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

La situazione di classifica del Tottenham è preoccupante con i vincitori della scorsa Europa League che dovranno cercare in tutti i modi di evitare la discesa in Championship.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che piace a Roberto De Zerbi è quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che appare destinato a salutare la squadra viola alla fine della stagione. Sulle tracce della punta classe 2000 ci sarebbe anche il Milan con i rossoneri che, però, non sembrano intenzionati ad arrivare alla valutazione che i viola fanno della punta di circa 50 milioni di euro.

L’attaccante è legato alla Fiorentina da un contratto con una clausola da circa 62 milioni di euro, ma il suo addio alla società toscana potrebbe verificarsi a fronte di una proposta da 50 milioni. Il Tottenham potrebbe avvicinarsi molto alla somma richiesta dai viola, con la punta della nazionale italiana che potrebbe dare vita a una nuova avventura all’estero.

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