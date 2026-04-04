PAGELLE E TABELLINO Lazio-Parma 1-1: Noslin risponde a Del Prato

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A

Lazio e Parma si dividono la posta nell’anticipo della trentunesima giornata di campionato. I biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci da tre successivi consecutivi, interrompono la serie di vittorie e si portano a quota quarantaquattro punti in classifica, a più due dal Bologna (che affronterà la Cremonese). La Lazio, che recupera Cataldi e Basic, punta ormai quasi esclusivamente alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta in programma il prossimo ventidue aprile a Bergamo. Il Parma di Cuesta interrompe la serie negativa (era reduce da due sconfitte consecutive) e torna a fare punti allontanandosi in modo definitivo dalla zona calda della classifica.

Nel primo tempo il Parma chiude in vantaggio sfruttando l’unica palla gol creata: Del Prato insacca alle spalle di Motta dopo una mischia in area di rigore. La Lazio nella prima frazione sembra restare con la testa negli spogliatoi: spenta, prevedibile, mai propositiva: prima dell’intervallo, Motta è costretto a salvare su Valeri. Nella ripresa Sarri inserisce Noslin, Dia e Cancellieri, cambiando registro. L’olandese, dopo uno scambio stretto con Taylor, insacca il gol del pareggio.

Lazio-Parma, top e flop

LAZIO

Top

Noslin 6,5: Se giocasse sempre con il Parma, sarebbe il capocannoniere della Lazio. Entra nel momento peggiore della Lazio, con una squadra ferma e incapace di creare occasioni da gol. Entra con il piglio giusto e realizza il gol del pareggio dopo un bello scambio con Taylor.

Lazzari 6: Regala la scossa con il suo ingresso in campo. Sfiora il gol con un tentativo dal limite dell’area, poi scodella un paio di palle pericolose al centro dell’area. Segnali di risveglio (anche se fare peggio del Marusic di oggi era quasi impossibile).

Motta 6,5: Impotente sul gol di Del Prato, salva il risultato volando su un tentativo ravvicinato di Valeri. Attento anche nella ripresa, deve migliorare nelle uscite e sulle palle alte, ma sembra essere costantemente in crescita

Flop

Isaksen 4: “I danesi sono tornati distrutti dalla gara della nazionale”. Mai parole, pronunciate da Sarri nel pre partita, furono più profetiche. Nel primo tempo sembra un ectoplasma: perde continuamente palloni, non riesce mai a saltare l’uomo e non aiuta la squadra: né in fase offensiva, né in difesa. Si addormenta in una giocata difensiva e concede a Valeri un tiro pulito, che Motta salva in corner.

Provstgaard 5 : Vedi sopra. Sembra il lontano parente del difensore che ha fermato gli attaccanti di Milan e Bologna. Spaesato in occasione del gol di Del Prato, non è attento neanche su altre due occasioni create dagli attaccanti gialloblù.

Marusic 4: Mai visto in queste condizioni. Fuori dai giochi, fuori condizione, lento e poco propositivo. Sbaglia un’infinità di palloni e porta Sarri a sostituirlo dopo meno di un’ora.

Dele Bashiru 5: Il tiro al sesto minuto di recupero (arrivato dopo un passaggio sbagliato per Cancellieri che vanifica un contropiede tre contro tre) è la fotografia più veritiera della sua prestazione di oggi.

Nuno Tavares 5: Una delle gare peggiori della stagione. Irritante sui cross, sbaglia ogni giocata offensiva e dietro non regala certezze. Graziato da una posizione di fuorigioco in partenza di Pellegrino in occasione del possibile rigore per il Parma.

LE PAGELLE

Motta 6,5; Marusic 4 (58′ Lazzari 6), Provstgaard 5, Romagnoli 5,5, Nuno Tavares 5; Dele Bashiru 5, Cataldi 6, Taylor 5,5; Isaksen 4 (58′ Cancellieri 5,5), Maldini 5 (65′ Dia 5), Pedro 5,5 (58′ Noslin 6,5).

PARMA

Top

Del Prato 6,5: Francobolla Pedro, limitandone le giocate e guidando con personalità l’intero pacchetto arretrato gialloblù. E’ pronto e attento al 15′ nel gettarsi su una palla vacante in area avversaria e scoccare il tiro che sblocca il risultato.

Valeri 6,5: Gioca il suo personale derby, affrontando la sua squadra del cuore. Nel primo tempo sfrutta l’assenza di Isaksen (con la testa rimasto in Danimarca) e la brutta giornata di Marusic (stranamente impreciso). Sfiora il gol con un’incursione e un tentativo di piatto, trovando la bella risposta di Motta

Flop

Nicolussi Caviglia 5,5: Doveva e poteva fare di più. In mezzo al campo si vede con il contagocce e sbaglia numerosi appoggi. Cuesta lo toglie dopo settanta minuti.

LE PAGELLE

Suzuki 6; Delprato 6,5, Circati 5,5, Valenti 5,5; Britschgi 6 (90+2′ Carboni), Nicolussi Caviglia 5,5 (71′ Estevez 5,5), Keita 6 (90+2′ Sorensen), Bernabé 6 (81′ Ordonez), Valeri 6,5; Strefezza 6 (81′ Oristanio), Pellegrino.

Lazio – Parma, il tabellino: Motta decisivo

Il tabellino di Lazio-Parma, sfida valida come anticipo della trentunesima giornata di campionato e che si è conclusa con il punteggio di 2-2

MARCATORI: 15′ Delprato (P), 77′ Noslin (L).

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (58′ Lazzari), Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen (58′ Cancellieri), Maldini (65′ Dia), Pedro (58′ Noslin). All. Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi (90+2′ Carboni), Nicolussi Caviglia (71′ Estevez), Keita (90+2′ Sorensen), Bernabé (81′ Ordonez), Valeri; Strefezza (81′ Oristanio), Pellegrino. All. Cuesta.

ARBITRO: Marcenaro.

AMMONITI: Strefezza (P), Pellegrino (P), Noslin (L).

ESPULSI: –