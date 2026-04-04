Nazionale, nessun bonus richiesto per la qualificazione ai mondiali: i dettagli | CM

Nelle ultime ore si è parlato di una richiesta di bonus per la qualificazione ai mondiali da parte dei calciatori della nazionale italiana. Una richiesta che, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non sarebbe mai avvenuta.

C’è grande delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al terzo mondiale di fila con gli azzurri che hanno ceduto il passo alla Bosnia, venendo battuti ai calci di rigore da Dzeko e compagni.

Un ko che ha dato subito vita a critiche e polemiche con le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite poi da quelle di Gianluigi Buffon e Gennaro Gattuso. Ora si attendono le elezioni del prossimo 22 giugno per capire chi sarà il prossimo presidente della FIGC e il CT della nazionale che dovrà dare vita a un nuovo ciclo tra Nations League, europei e qualificazioni ai mondiali del 2030.

Nel frattempo è circolata la voce riguardante una richiesta da parte dei calciatori di un bonus riguardante la qualificazione ai mondiali da disputare in Messico, Stati Uniti e Canada. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbe stata alcuna richiesta di premio da parte dei calciatori convocati da Gattuso che hanno provato, senza successo, a raggiungere un mondiale che manca da troppo tempo alla squadra azzurra.