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Nazionale, nessun bonus richiesto per la qualificazione ai mondiali: i dettagli | CM

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Nelle ultime ore si è parlato di una richiesta di bonus per la qualificazione ai mondiali da parte dei calciatori della nazionale italiana. Una richiesta che, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non sarebbe mai avvenuta.

Nazionale italiana
Nazionale, niente richiesta bonus per la qualificazione (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è grande delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al terzo mondiale di fila con gli azzurri che hanno ceduto il passo alla Bosnia, venendo battuti ai calci di rigore da Dzeko e compagni.

Un ko che ha dato subito vita a critiche e polemiche con le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite poi da quelle di Gianluigi Buffon e Gennaro Gattuso. Ora si attendono le elezioni del prossimo 22 giugno per capire chi sarà il prossimo presidente della FIGC e il CT della nazionale che dovrà dare vita a un nuovo ciclo tra Nations League, europei e qualificazioni ai mondiali del 2030.

Nel frattempo è circolata la voce riguardante una richiesta da parte dei calciatori di un bonus riguardante la qualificazione ai mondiali da disputare in Messico, Stati Uniti e Canada. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbe stata alcuna richiesta di premio da parte dei calciatori convocati da Gattuso che hanno provato, senza successo, a raggiungere un mondiale che manca da troppo tempo alla squadra azzurra.

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