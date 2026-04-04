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Gasperini nella lista della nazionale, nome a sorpresa per gli azzurri

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La lista dei possibili CT in ottica futura si sarebbe arricchita di un altro nome eccellente, quello di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma che vede in dubbio il suo destino alla guida dei giallorossi.

Gian Piero Gasperini
Spunta il nome di Gasperini per la nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Roma, eliminata sia dalla Coppa Italia che dall’Europa League, è alla ricerca di un posto in Champions League in vista della prossima stagione, fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico per la formazione capitolina.

Nel caso in cui non dovesse giungere il quarto posto, al termine della stagione ci sarà un incontro tra la dirigenza e Gian Piero Gasperini per capire se proseguire ancora insieme in ottica futura o salutarsi e dividere le proprie strade. Secondo quanto affermato da Telelombardia, il nome di Gasperini sarebbe accostato anche alla nazionale italiana con il tecnico che potrebbe scegliere l’azzurro per il proprio futuro.

Oltre a Conte, Allegri, Mancini, Pioli e la suggestione Guardiola, ci sarebbe anche Gasperini nella lista di nomi da accostare alla panchina azzurra, alla caccia di un nuovo padrone che possa guidare la squadra in Nations League, qualificazione agli europei e anche ai prossimi mondiali.

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