Lotito è costretto a cederlo poiché non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027

Il derby milanese per Mario Gila sarebbe arrivato a un punto di svolta. O meglio dire, al capitolo finale. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, uno dei due club ha dato l’accelerata decisiva avvicinandosi al traguardo.

Inter o Milan? Per ‘Netweek Calcio Show’, il difensore spagnolo viaggia spedito verso i rossoneri. “A un passo l’accordo con la Lazio”, riferisce l’emittente dando ormai per certo il passaggio di Gila alla corte di Massimiliano Allegri.

Come noto, il classe 2000 non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con la Lazio in scadenza a giugno 2027. Ecco perché il club di Lotito è pressoché obbligato a venderlo nel prossimo calciomercato estivo.

Gila, il Milan brucia l’Inter

L’Inter è molto interessata, ma negli ultimi mesi il Milan ha messo la freccia fino, a quanto pare, all’accelerata decisiva degli ultimi giorni. Tare lo portò alla Lazio nel 2022 ed è pronto a portarlo al Milan quattro anni più tardi: il Ds albanese è un suo grande estimatore, e Allegri lo considera il tassello ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Non si conoscono ancora le cifre, ma l’operazione tra Milan e Lazio potrebbe chiudersi sui 18/20 milioni. Metà dell’incasso finirà al Real Madrid, poiché le ‘Merengues’ hanno diritto al 50% sulla futura rivendita.