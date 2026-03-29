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Spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili, può dire addio al Milan a sorpresa

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In casa Milan spunta un nuovo nome nella lista dei cedibili in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero chiudere per un’operazione in uscita a sorpresa.

Massimiliano Allegri
Milan, ok a una cessione a sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo stop ai campionati sta dando la possibilità ai club di lavorare in sede di mercato per cercare di capire come agire in vista della prossima stagione. Il Milan, in occasione degli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, sta valutando quali calciatori potrebbero dire addio per fare cassa e reinvestire sul mercato.

Nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l’ipotesi di un addio di Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan che potrebbe essere sacrificato sul mercato per fare cassa e puntare su nuovi profili. Il difensore inglese ha ben fatto agli ordini di Massimiliano Allegri in questo campionato, ma il suo contratto in scadenza nel giugno del 2027 apre a una possibile cessione in estate.

Fikayo Tomori
Milan, nuova cessione in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Se non dovesse arrivare il rinnovo entro la prossima estate, il Milan potrebbe dirgli addio per provare a fare cassa e reinvestire su nuovi calciatori con Allegri che dovrà capire se proseguire ancora con il 3-5-2 o passare a un 4-3-3. Su Tomori non mancano gli interesse da parte di diversi club, sia dalla Bundesliga che dalla Premier League, pronti a fare un tentativo per il classe 1997.

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