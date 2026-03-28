Infortunio in Nazionale e nuovi esami al rientro: le ultime

Mancano otto giorni a Inter-Roma. Si giocherà il 5 aprile, a Pasqua e a San Siro, con entrambe le squadre obbligate a fare risultato per i propri obiettivi: Scudetto e qualificazione alla prossima Champions.

Chivu dovrebbe riavere a disposizione capitan Lautaro Martinez: il rientro dell’argentino è ritenuto indispensabile per dare la scossa a una squadra che ha imboccato un tunnel molto pericoloso.

La buona notizia per Gasperini, invece, è il recupero di Matias Soule. Ma è l’unica, mentre ce n’è un’altra brutta: l’infortunio di Wesley. Il terzino brasiliano, uno dei pilastri della squadra, si è fatto male al 71′ dell’amichevole Brasile-Francia.

Come recita il comunicato ufficiale della Federazione brasiliana, Wesley ha rimediato una lesione muscolare. Il 22enne farà rientro a Roma dove svolgerà ulteriori accertamenti: dovesse essere confermata la lesione, lo stop sarebbe di almeno un mese.

Quella di Wesley sarà un’assenza molto pesante, che peraltro si aggiunge a quella – di egual peso – del francese Kone. L’ex Borussia M’Gladbach ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra nel match col Bologna valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Potrebbe rientrare proprio al ‘Dall’Ara’ il 25 aprile, nella quarta sfida stagionale contro la formazione di Italiano.