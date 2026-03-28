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Kean al Milan, la chiave è Leao: tutti i dettagli

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Novità importantissima per quel che riguarda il futuro di Moise Kean: un suo trasferimento al Milan non appare impossibile. 

Ha realizzato la rete del definitivo 2-0 al minuto 80 che ha permesso all’Italia di superare l’Irlanda del Nord e di accedere alla finale playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Moise Kean sta confermando di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione e il suo nome continua ad essere accostato con una certa insistenza al Milan in vista della prossima stagione.

Moise Kean
Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

All’interno del contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2029 è presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, pagabile in una sola soluzione per acquistarlo tra l’1 e il 15 luglio 2026. I piani del Milan, però, sono altri: in primis, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di intavolare una vera trattativa a partire dal 16 luglio per ridiscutere la valutazione di Kean e per abbassare le richieste del club viola con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Molto, però, dipenderà dal futuro di Leao che potrebbe davvero salutare Milanello la prossima estate: in caso di cessione del portoghese, il Milan a quel punto avrebbe i soldi necessari anche per pagare la clausola di rescissione di Kean. Attenzione, dunque, alla pista che potrebbe portare l’ex Juve in rossonero.

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