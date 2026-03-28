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Dodò, blitz e accordo vicino: le cifre della firma

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Svolta improvvisa nel futuro di Dodò: la firma si avvicina a grandi passi, ecco dove giocherà l’anno prossimo. 

Anche quest’anno sta dimostrando di essere sicuramente uno dei laterali destri più forti del campionato e, non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodò, non ha certo bisogno di presentazioni e ora arrivano aggiornamenti importanti in merito al suo futuro.

Dodo esulta dopo una rete
Dodò (Ansa) – calciomercato.it

L’obiettivo della Fiorentina è quello di blindare il brasiliano classe ’98, che ha un contratto con i viola che scade il 30 giugno 2027: secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 2 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo e le probabilità di una fumata bianca starebbero aumentando di giorno in giorno.

Niente da fare, dunque, per tutti i club interessati alle prestazioni di Dodò che quasi sicuramente rinnoverà a breve il suo contratto con la Fiorentina e continuerà a giocare in Toscana anche l’anno prossimo.

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