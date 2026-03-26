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Il Venezia prepara la Serie a, spunta Bondo del Milan per il centrocampo | CM

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Il Venezia è in testa alla classifica di Serie B e, sebbene manchi ancora molto alla conclusione del campionato, i lagunari si starebbero guardando attorno per valutare i possibili colpi per migliorare la rosa.

Warren Bondo
Il Venezia su Bondo del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’eventuale ritorno in Serie A imporrebbe alla dirigenza di andare a migliorare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa per cercare di farsi trovare pronti nella massima serie.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che il Venezia starebbe monitorando è quello di Warren Bondo. Il centrocampista, di proprietà del Milan, è attualmente in prestito secco alla Cremonese. Dopo un buon inizio di campionato, il francese ha lentamente perso spazio in campo, anche a causa di qualche infortunio. Il Venezia potrebbe mettere sul piatto una proposta di prestito oneroso con un diritto di riscatto legato da esercitare nell’estate del 2027 che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.

L’ex Monza tornerà al Milan alla fine del campionato in corso con i rossoneri che dovranno decidere cosa fare con il suo cartellino, pagato poco più di 10 milioni nell’inverno del 2025. Il club potrebbe aprire a una nuova cessione in prestito del giocatore per cercare di rivalutare il suo cartellino o provare a capire se ci siano proposte a titolo definitivo che permettano di non andare a registrare una minusvalenza.

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