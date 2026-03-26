Calhanoglu via dall’Inter per 10 milioni: la risposta di Marotta | CM

Continuano a rincorrersi le voci su un futuro lontano da Milano per il regista turco: gli ultimi sviluppi

L’Inter ha ritrovato Hakan Calhanoglu dal primo minuto contro la Fiorentina, ma non è bastato per far cambiare marcia alla squadra di Chivu nel posticipo del ‘Franchi’.

I nerazzurri vedono avvicinarsi Milan e Napoli in classifica e hanno assolutamente bisogno del miglior Calhanoglu nello sprint finale per la corsa scudetto. Il regista turco sta vivendo una stagione lontana dai suoi standard, contrassegnata dagli infortuni (addirittura tre gli stop) e da un rendimento altalenante.

Inoltre, si fanno sempre più pressanti i rumors di un possibile addio di Calhanoglu all’Inter a fine stagione, dopo la lunga telenovela della scorsa estate sul pressing del Galatasaray.

Calciomercato Inter, pronto il nuovo assalto del Galatasaray per Calhanoglu

Il club turco infatti non è intenzionato a mollare la presa e anche a gennaio aveva provato a ripotare in patria il 32enne centrocampista. Strada sbarrata da parte dell’Inter, che però questa volta potrebbe aprire alla cessione se Calhanoglu manifesterà la volontà di chiudere la sua avventura in nerazzurro.

Al momento non ci sono sviluppi sul fronte rinnovo, con l’ex Milan in scadenza di contratto nel giugno 2027. Senza prolungamento sarà inevitabile l’addio per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Il Galatasaray è più agguerrito che mai e in estate punterà a chiudere l’accordo per Calhanoglu, con l’intenzione di versare nelle casse dell’Inter non più di 10 milioni di euro.

La dirigenza di Viale della Liberazione però valuta il regista tra i 15 e i 20 milioni – come raccolto da Calciomercato.it – e inoltre risparmierebbe circa 12 milioni lordi sull’ultimo anno d’ingaggio. ‘Calha’ nella stagione in corso ha collezionato 30 presenze complessive (26 da titolare), mettendo a referto 9 reti e 4 assist.