Chivu è nei guai: squalifica ufficiale, salta Inter-Roma

Il tecnico nerazzurro perde uno dei giocatori più in forma

È proprio il caso di dirlo, piove sul bagnato in casa Inter. Oltre al pari con la Fiorentina, che certifica la crisi e fa rivedere vecchi fantasmi alla squadra, i nerazzurri devono registrare la squalifica di uno dei giocatori più in forma di una squadra visibilmente scarica.

Parliamo ovviamente di Carlos Augusto, che da diffidato si è beccato un giallo pesantissimo. Chivu lo ha tolto all’intervallo onde evitare rischi, ma lo stesso sa bene che dovrà fare a meno di lui nel big match con la Roma in programma a Pasqua. Già, perché il Giudice sportivo comminerà una squalifica di un turno al jolly brasiliano: la sanzione sarà ufficiale nella giornata di martedì.

Si tratta di una cattiva notizia, perché Carlos Augusto è stato uno dei migliori nell’ultimo terribile mese di Thuram e compagni, ed è di fatto l’unico sostituto naturale di Bastoni, out nelle ultime due sfide a causa della forte contusione alla tibia subita nel derby. Il classe ’99 rientrerà proprio contro la Roma di Gasperini, in una partita che rischia di far rivivere di nuovo gli incubi del recente passato.