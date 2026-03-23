Ahi Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: chi arriva al suo posto

Pessime notizie per il ct Gennaro Gattuso in vista degli spareggi per i prossimi Mondiali: ecco le ultimissime.

Pessime notizie per l’Italia in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, che si disputerà giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo alle ore 20,45. Federico Chiesa – si legge sul sito ufficiale della Figc – ha lasciato il ritiro della Nazionale e al suo posto è stato convocato Nicolò Cambiaghi del Bologna.

Ecco l’elenco completo dei convocati azzurri:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).