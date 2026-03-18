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Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoff

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Serata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle, uscendo per infortunio al minuto numero 55, mettendo in ansia tutti i tifosi azzurri in vista degli spareggi per i playoff.

Sandro Tonali
Infortunio per Tonali, preoccupazione in vista della nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo l’infortunio di Mattia Zaccagni sono arrivate altre brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista delle convocazioni per gli spareggi dei playoff. Sandro Tonali è uscito per infortunio dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona e ora c’è ansia per capire quelli che saranno i tempi di recupero.

Il calciatore del Newcastle era in un ottimo stato di forma e avrebbe ricoperto sicuramente il posto da titolare in mezzo al campo nella semifinale contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles. Nella giornata di domani verranno effettuati gli esami del caso per capire quelle che saranno le condizioni del calciatore e valutare il possibile impiego nelle partite della nazionale azzurra.

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