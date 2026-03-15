Pagelle Verona-Genoa 0-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei rossoblu

Il Genoa batte il Verona in trasferta grazie ai gol di Vitinha e Ositgard, e compie, probabilmente, lo scatto decisivo per la salvezza, condannando invece i padroni di casa che non sono riusciti a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Bologna.
Partita molto equilibrata nel primo tempo con le due squadre che non riescono a trovare la via del gol, giunto nella ripresa grazie all’attaccante portoghese, da poco subentrato in campo al posto di Ekuban. Grave l’errore di Montipò che costa caro agli scaligeri.
Nel finale arriva il gol di Ostigard che chiude definitivamente il match. Il Genoa vola a quota 33 in classifica e, considerato lo scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina in programma lunedì, sa molto di salvezza anticipata. Rimane fermo a quota 18 il Verona che perde, probabilmente, l’opportunità di rientrare definitivamente nella lotta per restare in Serie A. Andiamo a vedere i voti della sfida del Bentegodi.
Voti Verona-Genoa 0-2, decisivi Vitinha e Ostigard
Verona (3-5-2): Montipò 4,5; Nelsson 6, Edmundsson 5,5, Valentini 5,5; Oyegoke 5,5 (46′ Belghali 6), Gagliardini 5,5, Akpa Akpro 5,5, Harroui 6 (65′ Suslov 6), Frese 6 (80′ Sarr sv); Orban 5,5 (86′ Mosquera sv), Bowie 5,5.
Genoa (3-5-2): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 6; Ellertsson 5,5, Messias 6,5 (79′ Martin 6,5), Frendrup 6, Malinovskyi 6,5 (70′ Amorim 6), Sabelli 5,5 (58′ Norton-Cuffy 6); Ekuban 5,5 (58′ Vitinha 7), Colombo 6 (79′ Ekhator 6).
Arbitro Marchetti
Ammoniti: Oyegoke, Akpa Akpro, Vitinha
Marcatori: Vitinha