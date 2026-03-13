Pagelle Torino-Parma 4-1, i voti della sfida: autoreti decisive

Il Torino vince una partita fondamentale per il proprio campionato battendo il Parma nell’anticipo della giornata 29 del campionato di Serie A, andando a mettere, probabilmente un mattone fondamentale per la salvezza.

Gli uomini di Roberto D’Aversa vincono matematicamente la sfida contro i ducali grazie anche alle due autoreti del Parma arrivate nella ripresa che hanno spianato la strada a Vlasic e compagni. Proprio il centrocampista croato è stato tra i migliori in campo in casa granata insieme ad Adams e Simeone, autore della rete del vantaggio. Bene Pellegrino tra gli ospiti con l’argentino autore della rete emiliana, mentre non ha convinto Delprato, ammonito e autore della prima autorete. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Torino-Parma 4-1, difesa emiliana da registrare

TORINO (3-4-2-1): Paleari 6; Ebosse 6 (93′ Marianucci sv), Ismajli 6,5, Coco 6,5; Obrador 6,5, Gineitis 6, Ilkhan 7 (76′ Prati 6), Pedersen 6,5; Vlasic 7 (93′ Anjorin sv), Adams 7 (61′ Zapata 7), Simeone 7,5 (76′ Kulenovic 6,5). A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Biraghi, Nkounkou, Njie. Allenatore D’Aversa

PARMA (3-5-1-1): Suzuki 4,5; Delprato 4,5, Troilo 5 (62′ Valenti 5,5), Circati 5,5; Cremaschi sv (10′ Britschgi 5,5 (90′ Ondrejka sv)), Ordonez 5,5 (62′ Oristanio 5,5), Keita 5 (62′ Valenti 6), Sorensen 5,5, Valeri 5; Strefezza 6; Pellegrino 7. A disp. Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Elphege, Nicolussi Caviglia, Martinez. Allenatore Cuesta.

MARCATORI: Simeone, Pellegrino, aut. Delprato, aut. Keita, Zapata

AMMONITI: Ordonez, Delprato, Strefezza, Kulenovic