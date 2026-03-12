Atalanta
Juric torna in Serie A, panchina in arrivo per il tecnico croato

Possibile ritorno in Serie A per Ivan Juric in vista della prossima stagione con l’allenatore croato che, dopo l’avventura durata poche settimane all’Atalanta, sarebbe finito nel mirino di una squadra italiana.

Juric potrebbe tornare in Serie A

Le ultime esperienze in panchina di Ivan Juric non sono state positive con il tecnico che non è riuscito a portare a casa i risultati sperati alla guida di Roma, Southampton e Atalanta.

Stando a quanto riferito da TuttoSport, per l’allenatore potrebbe arrivare la chiamata del Torino in vista della prossima stagione. I granata, sono alle prese con un finale di stagione durante il quale Zapata e compagni sono chiamati a tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica per non avere brutte sorprese. Il tutto con Roberto D’Aversa sulla panchina con il tecnico che, una volta giunto alla guida dei granata, ha subito conquistato una vittoria contro la Lazio.

In queste settimane l’attuale allenatore del Torino si giocherà la permanenza sulla panchina della formazione granata con Urbano Cairo che, in caso di nuovo cambio per il prossimo campionato, potrebbe decidere di affidarsi a Juric che fece molto bene in passato alla guida del Torino.

