Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Verratti, perché salta il ritorno in azzurro: ecco chi al suo posto

Foto dell'autore

L’ultima presenza in Nazionale del regista risale alla finale terzo posto di Nations League contro l’Olanda del 18 giugno 2023

Marco Verratti
Verratti salta la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Salta il ritorno in azzurro di Marco Verratti quasi tre anni dopo l’ultima presenza. Gattuso era pronto a convocare il regista, ora in forza ai qatarioti dell’Al-Duhail, per i playoff Mondiale di fine marzo: il 26 a Bergamo la semifinale (gara secca) contro l’Irlanda del Nord.

Il CT voleva affidarsi alla qualità e all’esperienza del classe ’92 per strappare l’agognata qualificazione al Mondiale 2026. L’ex PSG, però, non sta bene fisicamente: secondo ‘Repubblica.it’ è di nuovo alle prese con dei problemi al ginocchio.

Il suo forfait è pressoché certo, tanto che Gattuso avrebbe già scelto con chi rimpiazzarlo: considerata pure l’assenza causa infortunio di Vergara, trattasi di Pisilli della Roma.

Il giovane centrocampista giallorosso, già chiamato da Spalletti nell’autunno del 2024, è uno dei calciatori più in forma del campionato. Negli ultimi mesi, non a caso, ha convinto Gasperini a dargli una maglia da titolare.

/7
1958

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie