Verratti, perché salta il ritorno in azzurro: ecco chi al suo posto

L’ultima presenza in Nazionale del regista risale alla finale terzo posto di Nations League contro l’Olanda del 18 giugno 2023

Salta il ritorno in azzurro di Marco Verratti quasi tre anni dopo l’ultima presenza. Gattuso era pronto a convocare il regista, ora in forza ai qatarioti dell’Al-Duhail, per i playoff Mondiale di fine marzo: il 26 a Bergamo la semifinale (gara secca) contro l’Irlanda del Nord.

Il CT voleva affidarsi alla qualità e all’esperienza del classe ’92 per strappare l’agognata qualificazione al Mondiale 2026. L’ex PSG, però, non sta bene fisicamente: secondo ‘Repubblica.it’ è di nuovo alle prese con dei problemi al ginocchio.

Il suo forfait è pressoché certo, tanto che Gattuso avrebbe già scelto con chi rimpiazzarlo: considerata pure l’assenza causa infortunio di Vergara, trattasi di Pisilli della Roma.

Il giovane centrocampista giallorosso, già chiamato da Spalletti nell’autunno del 2024, è uno dei calciatori più in forma del campionato. Negli ultimi mesi, non a caso, ha convinto Gasperini a dargli una maglia da titolare.