Sembra essere a rischio la posizione di un allenatore in Serie A con un’altra panchina che potrebbe saltare dopo il prossimo turno di campionato.

Durante il campionato in corso più di qualche club è ricorso al cambio di allenatore per dare una scossa alla propria squadra, a volte riuscendoci ed altre no.

Stando a quanto riportato dalle quote dei maggiori bookmakers relativi ai possibili esoneri in Serie A, sembra essere a rischio la posizione di un allenatore che da poco è giunto nel campionato italiano. Planetwin365 quota l’esonero di Oscar Hiljemark a 1,40. Un dato che lascia intendere come la posizione dell’attuale allenatore del Pisa sia tutt’altro che serena in questo momento.

Arrivato al posto di Alberto Gilardino, esonerato lo scorso 1 febbraio, il tecnico svedese ha raccolto solamente un punto in quattro giornate con la società che starebbe già facendo le sue valutazioni. Nel caso in cui dovesse giungere un altro ko contro la Juventus nella partita di sabato sera, la possibilità di un nuovo cambio sulla panchina del Pisa diventerebbe molto alta.