Infortunio Gaspar, tegola Lecce: rischio stagione finita

Arrivano brutte notizie per il Lecce per quello che riguarda le condizioni di Kialonda Gaspar con il difensore classe 1997 che rischia di aver terminato con largo anticipo la propria stagione.

Gli esami medici hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Una brutta notizia per Eusebio Di Francesco che, anche se per il momento non dovrebbe esserci un’operazione chirurgica, rischia fortemente di non avere il centrale fino alla fine della stagione.

Leader difensivo del Lecce, la sua assenza potrebbe pesare molto nella corsa salvezza della squadra salentina, ora al terzultimo posto in classifica insieme a Cremonese e Fiorentina. La prossima giornata vedrà la formazione di Di Francesco sul campo del Como in una sfida fondamentale per il cammino di entrambe le squadre in questo campionato.

