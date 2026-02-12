Atalanta
Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: colpo rossoblu

Santiago Castro ha ufficialmente rinnovato il contratto con il Bologna. L’attaccante argentino ha deciso di prolungare il suo accordo con la società emiliana, firmando fino al giugno del 2030.

Un colpo importante per i rossoblu che arriva un giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia che ha tolto alla formazione di Italiano un possibile obiettivo stagionale.

Un rinnovo che mette il Bologna al riparo dall’assalto di diverse società che hanno messo da tempo nel mirino l’attaccante della formazione emiliana. Dall’Inter alla Juventus, passando per il Milan in molti avevano preso informazioni sul calciatore classe 2004 con il Bologna che ha blindato il suo gioiello con un nuovo, lungo contratto.

Ora l’attenzione dei rossoblu si concentrerà su altri giocatori come Orsolini, Lucumì e Freuler con i primi due che hanno l’accordo in scadenza nel giugno del 2027 e lo svizzero alla fine di questo campionato.

