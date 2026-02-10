Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Carvajal in Serie A, tre squadre italiane sull’esterno spagnolo | CM

Foto dell'autore

Dani Carvajal potrebbe salutare il Real Madrid alla fine del campionato in corso con il terzino spagnolo che sarebbe finito nel mirino di tre squadre italiane in vista della prossima stagione.

Il contratto del terzino destro è in scadenza nel giugno di quest’anno e le trattative per il rinnovo sono ferme.

Dani Carvajal
Calciomercato, colpo Dani Carvajal in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ad alimentare le voci relative ad un suo possibile addio alla capitale spagnola in estate, c’è lo scarso utilizzo che Arbeloa gli sta riservando in questa fase di stagione nonostante il pieno recupero dall’infortunio del giocatore. Una scelta che sta facendo molto discutere in Spagna anche perché Carvajal potrebbe essere ancora molto utile in nazionale, specialmente in ottica mondiali.

Futuro Carvajal, spuntano tre squadre italiane

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbero molte le società che avrebbero messo nel mirino Dani Carvajal per la prossima stagione, fiutando la possibilità di chiudere un importante colpo a zero. In Italia i club che stanno osservando la situazione sono Inter, Juventus e Milan.

Dani Carvajal
Carvajal nel mirino di tre squadre italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it

La possibilità di tesserare un calciatore come Carvajal a costo zero attira e non poco i club italiani anche se l’alto ingaggio del terzino del Real Madrid rischia di complicare la situazione. La concorrenza non manca con diverse squadre inglesi interessate, così come non mancano le offerte milionarie in arrivo da Arabia Saudita e MLS.

/7
249

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 17%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

I club italiani seguono con attenzione l’evolversi della situazione e Carvajal potrebbe far comodo ad ognuno di loro portando esperienza internazionale e qualità all’interno dell’organico. Il Milan, tra l’altro, potrebbe sfruttare “l’arma Modric”, cercando di puntare sul fatto che il croato possa convincere l’ex compagno di tante battaglie a vestire la maglia rossonera.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie