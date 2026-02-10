Carvajal in Serie A, tre squadre italiane sull’esterno spagnolo | CM

Dani Carvajal potrebbe salutare il Real Madrid alla fine del campionato in corso con il terzino spagnolo che sarebbe finito nel mirino di tre squadre italiane in vista della prossima stagione.

Il contratto del terzino destro è in scadenza nel giugno di quest’anno e le trattative per il rinnovo sono ferme.

Ad alimentare le voci relative ad un suo possibile addio alla capitale spagnola in estate, c’è lo scarso utilizzo che Arbeloa gli sta riservando in questa fase di stagione nonostante il pieno recupero dall’infortunio del giocatore. Una scelta che sta facendo molto discutere in Spagna anche perché Carvajal potrebbe essere ancora molto utile in nazionale, specialmente in ottica mondiali.

Futuro Carvajal, spuntano tre squadre italiane

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbero molte le società che avrebbero messo nel mirino Dani Carvajal per la prossima stagione, fiutando la possibilità di chiudere un importante colpo a zero. In Italia i club che stanno osservando la situazione sono Inter, Juventus e Milan.

La possibilità di tesserare un calciatore come Carvajal a costo zero attira e non poco i club italiani anche se l’alto ingaggio del terzino del Real Madrid rischia di complicare la situazione. La concorrenza non manca con diverse squadre inglesi interessate, così come non mancano le offerte milionarie in arrivo da Arabia Saudita e MLS.

I club italiani seguono con attenzione l’evolversi della situazione e Carvajal potrebbe far comodo ad ognuno di loro portando esperienza internazionale e qualità all’interno dell’organico. Il Milan, tra l’altro, potrebbe sfruttare “l’arma Modric”, cercando di puntare sul fatto che il croato possa convincere l’ex compagno di tante battaglie a vestire la maglia rossonera.