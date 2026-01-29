Atalanta
Verona, preso in Scozia l’erede di Giovane: ha un cognome pesante

Foto dell'autore

Finalmente Zanetti ha il sostituto dell’attaccante brasiliano ceduto al Napoli

Il Verona batte un colpo. La nuova scommessa di Sogliano arriva dalla Scozia e ha un cognome pesante sul piano artistico e musicale. Raccoglierà l’eredità di Giovane, da poco ceduto al Napoli in prestito con obbligo per un totale di circa 20 milioni di euro.

Giovane col premio di Player of the match
Accordo e affare chiuso: il Verona ha preso l’erede di Giovane (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Finalmente Zanetti ha il sostituto del brasiliano, un rinforzo necessario per poter coltivare ancora speranze salvezza. Questo sostituto si chiama Kieron Bowie, ma a differenza del gigante e indimenticabile David, il ‘Duca Bianco’, gioca a calcio e fa gol: 9 quest’anno nella Premier League scozzese.

Kieron Bowie ha 23 anni e trascorsi in Inghilterra, Fulham e Northampton, ma è in Patria, all’Hibernian che è esploso definitivamente attirando su di sé l’interesse di molte squadre estranee alla grande isola.

Bowie in azione
Verona, Bowie l’erede di Giovane (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo ‘Sky Sport’, il Verona ha accelerato nelle ultime ore e chiuso l’operazione sulla base di circa 6 milioni di euro. Potrebbe essere l’ennesima grande intuizione di Sogliano, di sicuro nella nostra Serie A troverà diversi connazionali pronti ad abbracciarlo.

