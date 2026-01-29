Verona, preso in Scozia l’erede di Giovane: ha un cognome pesante

Finalmente Zanetti ha il sostituto dell’attaccante brasiliano ceduto al Napoli

Il Verona batte un colpo. La nuova scommessa di Sogliano arriva dalla Scozia e ha un cognome pesante sul piano artistico e musicale. Raccoglierà l’eredità di Giovane, da poco ceduto al Napoli in prestito con obbligo per un totale di circa 20 milioni di euro.

Finalmente Zanetti ha il sostituto del brasiliano, un rinforzo necessario per poter coltivare ancora speranze salvezza. Questo sostituto si chiama Kieron Bowie, ma a differenza del gigante e indimenticabile David, il ‘Duca Bianco’, gioca a calcio e fa gol: 9 quest’anno nella Premier League scozzese.

Kieron Bowie ha 23 anni e trascorsi in Inghilterra, Fulham e Northampton, ma è in Patria, all’Hibernian che è esploso definitivamente attirando su di sé l’interesse di molte squadre estranee alla grande isola.

Secondo ‘Sky Sport’, il Verona ha accelerato nelle ultime ore e chiuso l’operazione sulla base di circa 6 milioni di euro. Potrebbe essere l’ennesima grande intuizione di Sogliano, di sicuro nella nostra Serie A troverà diversi connazionali pronti ad abbracciarlo.