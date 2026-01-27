Paura per Kolo Muani: è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un compagno, ma sta bene

L’attaccante francese del Tottenham, a cui la Juve è tornata a pensare in questi giorni, era a bordo di una Ferrari ma per fortuna è rimasto illeso insieme al compagno

La Juventus non molla piste nuove e meno nuove per questa parte finale di mercato. Mateta ed En-Nesyri sono due nomi sfumati, ma per qualcuno sono ancora due piste da non escludere in maniera definitiva. Soprattutto il francese del Crystal Palace, su cui è piombato nel frattempo anche il Nottingham. Difficilmente comunque sarà uno di loro due il colpo per l’attacco in questa finestra invernale. È stato fatto un tentativo per Federico Chiesa, ma il Liverpool non si è mosso di un millimetro dalle sue richieste iniziali. E allora ecco che è rispuntato Randal Kolo Muani, in prestito al Newcastle dopo il lunghissimo tira e molla della scorsa estate.

Il centravanti francese non sta facendo bene con gli Spurs, gioca praticamente sempre, ma di gol neanche l’ombra. Gli unici due sono arrivati in Champions League e infatti il Tottenham è quinto e a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. In Premier, invece, i londinesi sono un disastro e rischiano pure di essere risucchiati del tutto nella lotta salvezza. Per la Juve il pallino è rimasto, anche se il giocatore non ha gradito particolarmente aver aspettato per settimane per poi ritrovarsi all’ultimo a trovare una sistemazione. Intanto Kolo Muani oggi ha dovuto pensare a ben altro che il mercato.

Una pagina molto seguita sul Tottenham, ‘Lilywhite Rose’, ha pubblicato su X le foto di un incidente stradale avvenuto quest’oggi e in cui sarebbero rimasti coinvolti proprio l’attaccante francese e Wilson Odobert, suo compagno di squadra negli Spurs. Fortunatamente entrambi sarebbero illesi e in ottime condizioni, come hanno confermato anche gli accertamenti a cui sono stati sottoposti. Solo tanto spavento. Da chiarire le dinamiche. Per questo i due – che erano vestiti con la divisa di allenamento come si evince dalle immagini – continueranno senza problemi ad allenarsi. La vettura, una Ferrari, invece nelle foto appare distrutta nella parte anteriore. A riportare il fatto anche il ‘Wandsworth Times’. Domani il Tottenham giocherà in casa dell’Eintracht già eliminato: con una vittoria ottavi assicurati.