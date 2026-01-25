Ultim’ora, cambia tutto per Djokovic: si ritira dagli Australian Open

Colpo di scena agli Australian Open: il ritiro improvviso cambia completamente i piani del serbo Novak Djokovic.

Dopo aver sconfitto l’olandese Botic Van de Zandschulp in tre set, Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open senza scendere in campo. Jakub Mensik, che avrebbe dovuto affrontare proprio il campionissimo serbo domani 26 gennaio, si è infatti ritirato dal torneo in corso a Melbourne a causa di un problema muscolare.

Ad annunciarlo è lo stesso Mensik attraverso il proprio account Instagram: “Questo è difficile da scrivere. Dopo aver fatto tutto il possibile per andare avanti, devo ritirarmi dagli Australian Open a causa di un infortunio muscolare agli addominali che si è aggravato nel corso delle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con il mio team e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani. Anche se sono deluso, aver raggiunto il quarto turno qui per la prima volta è qualcosa che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia da parte dei tifosi e l’atmosfera a Melbourne è stata davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato con me in ogni momento e a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi e fatto il tifo: significa più di quanto possiate immaginare. Ora è il momento di recuperare nel modo giusto“.

Djokovic, dunque, accede al turno successivo senza faticare e questo potrebbe essere un fattore decisivo per le sorti dell’ex numero 1 al mondo che, a 38 anni suonati, non può avere la stessa condizione fisica dei due grandi favoriti per la vittoria finale, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.