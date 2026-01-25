Adesso è crisi nera in casa Bologna, esonero Italiano: le ultime

Continua il momento nero del Bologna che, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, cade anche a Genova contro la formazione di Daniele De Rossi e continuano a circolare le voci su un possibile esonero di Vincenzo Italiano.

Dallo scorso novembre il Bologna ha vinto solamente la partita in trasferta contro il Verona collezionando poi una serie di pareggi e sconfitte che hanno allontanato la formazione di Vincenzo Italiano dalla zona europea della classifica.

Esonero Italiano, le ultime in casa Bologna

Nonostante la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio, la posizione di Vincenzo Italiano al Bologna inizia a traballare con il tecnico che aveva firmato un rinnovo fino al giugno del 2027 a circa 3 milioni di euro all’anno. Uno stipendio che l’allenatore ha sicuramente guadagnato grazie alla grande stagione ma che inizia a pesare sulle casse del club.

La posizione dell’allenatore, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, non sarebbe a rischio al momento, ma appare chiaro che le cose dovranno cambiare in maniera rapida per cercare di migliorare la situazione rossoblu e far tornare la massima fiducia nei riguardi dell’ex allenatore della Fiorentina.

Le prossime due partite di campionato contro Milan e Parma saranno decisive per capire il destino del tecnico che, in caso di mancato successo in almeno una delle due sfide, potrebbe vedere a forte rischio la sua panchina in rossoblu.