Maignan rinnova col Milan: accordo fino al 2031 e il retroscena sulla Juventus

Mike Maignan è a un passo dal rinnovo con il Milan. Il portiere ha trovato l’intesa con la società rossonera e firmerà fino al 2031 con il club meneghino.

Un gran colpo per i rossoneri che hanno chiuso un importante colpo per il futuro con Maignan che è stato convinto sia dalla proposta economica che dal progetto tecnico della squadra.

L’arrivo di Massimiliano Allegri è stato fondamentale per convincere il portiere francese che, già un anno fa, aveva trovato un’intesa con il club. Il tutto è stato poi congelato nei mesi successivi con il buon rendimento della squadra che lo ha convinto a restare ancora a lungo al Milan.

Il Milan rinnova il contratto di Maignan fino al 2031 con i rossoneri che hanno battuto anche la concorrenza di diverse squadre interessate al suo cartellino a costo zero. Tra queste anche la Juventus che, durante i mesi scorsi, aveva provato a prendere i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, negli ultimi due mesi due squadre si erano fatte avanti per il portiere. Il Bayern Monaco e la Juventus avevano messo nel mirino il calciatore con il portiere francese che aveva preso tempo rimandando il discorso a febbraio, volendo capire quello che fosse il progetto del Milan.

5 milioni di euro più bonus per il portiere del Milan che resterà quindi a lungo in rossonero diventando uno dei calciatori più pagati della rosa, potendo arrivare allo stipendio di Rafael Leao che percepisce circa 7 milioni all’anno.

 

