Ansia Napoli, infortunio per Milinkovic-Savic: le sue condizioni in vista della Juve

Altra possibile tegola per Antonio Conte, che rischia di perdere pure il suo portiere titolare per il big match di domani

Quando si dice ‘piove sul bagnato’. Il Napoli continua ad affrontare un’emergenza che pare davvero non finire mai. Quando si pensa che non possa succedere più nient’altro, arrivati al picco massimo, ecco che l’inconveniente spunta di nuovo. Gli infortuni stanno martoriando la squadra di Conte, che domani si presenterà a Torino con la Juventus senza almeno 4-5 titolari ai quali fischia di aggiungersene pure un sesto.

Parliamo di Vanja Milinkovic-Savic, che in questo momento è a rischio. Il portiere serbo è incappato in un problema muscolare, un risentimento che sta tenendo in apprensione tutto lo staff medico dopo la rifinitura di questa mattina a Castelvolturno. L’ex Torino non era e non è al meglio, ma proverà a stringere i denti per il match dell’Allianz, una specie di derby per lui che viene dal granata.

In queste ore si cercherà di valutare in maniera più approfondita l’entità del problema per Milinkovic-Savic e se potrà essere intanto a disposizione. In caso di forfait, è pronto Alex Meret che per fortuna del Napoli nel frattempo è tornato in gruppo dopo aver affrontato anche lui diversi infortuni.