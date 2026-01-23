Atalanta
Ahi Milan, deve operarsi: lo stop di 2-3 mesi cambia il futuro

Tegola in casa Milan in vista del futuro: l’infortunio complica i piani del club rossonero e ora non sono escluse sorprese sul mercato. 

Sembrava inizialmente un infortunio di poco conto e, invece, il problema alla spalla occorso a Francesco Camarda è più grave del previsto. Il giovane attaccante del Lecce classe 2008, che ha saltato le ultime sfide contro Parma, Inter e Milan, ha deciso a questo punto di sottoporsi a un intervento chirurgico per mettersi tutto alle spalle.

Una pessima notizia per il Milan, proprietario del cartellino del calciatore. L’eventuale intervento costringerebbe Camarda a rimanere fermo ai box per circa 2-3 mesi e questo cambierebbe anche le strategie del Lecce e del club rossonero visto che il suo trasferimento in Puglia si era concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Milan e Lecce sono adesso in contatto per capire come procedere e hanno come obiettivo quello di arrivare a una soluzione che soddisfi in primis lo stesso Camarda: l’infortunio del ragazzo non ci voleva in un momento cruciale della stagione come questo e adesso anche il suo futuro rischia di riservare altri colpi di scena.

