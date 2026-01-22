Juve, salta un altro affare dopo Mateta: non arriva più

Altra mazzata per la Juventus dal mercato: il trasferimento per gennaio può considerarsi definitivamente saltato.

La Juve conquista la terza vittoria di fila in Champions League e si qualifica aritmeticamente agli spareggi della massima competizione continentale per club. Nell’ultimo turno i bianconeri faranno visita al Monaco e, in caso di successo e di una serie di combinazione di risultati, potrebbero anche classificarsi tra le prime otto e ottenere il pass diretto per gli ottavi di finale.

Luciano Spalletti, dunque, può ritenersi soddisfatto per quanto visto contro il Benfica di Mourinho e per il risultato finale (2-0), ma ora arrivano pessime notizie dal calciomercato.

Juve, salta un altro affare dopo Mateta: i dettagli

La dirigenza della Juve cerca un terzino destro e il prescelto per questo ruolo è Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo e della nazionale spagnola classe ’99. Il giocatore è in scadenza col suo club e Comolli è da tempo al lavoro per portarlo a zero in Italia la prossima estate: negli ultimi giorni, però, proprio la Juve ha provato ad anticipare l’operazione a gennaio, mettendo sul piatto qualcosa come 4 milioni di euro.

In casa Celta, però, non ne vogliono sapere di liberare subito il calciatore e, dunque, ogni discorso per l’acquisto del 26enne di proprietà del club galiziano è rinviato a giugno, quando lo stesso Mingueza sarà libero di firmare a zero con un altro club. Quel nuovo club che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe essere proprio la Juventus.