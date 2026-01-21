Atalanta
Sorpasso avvenuto e colpo Bernardo Silva a zero, affare sontuoso

Uno dei calciatori in scadenza di contratto più cercati in sede di calciomercato è sicuramente Bernardo Silva con il portoghese pronto a salutare il Manchester City per una nuova avventura.

Il prossimo 30 giugno scadrà l’accordo tra il portoghese e la squadra allenata da Pep Guardiola con il calciatore che è alla ricerca di una nuova avventura per la sua carriera.

Bernardo Silva vicino a un nuovo club

Diverse squadre italiane, dal Napoli alla Juventus, passando per Inter e Milan, hanno preso informazioni sul classe 1994 che permetterebbe a qualsiasi club di effettuare un importante salto di qualità. Al momento, però, sembra esserci un’altra squadra in pole per il suo cartellino.

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, Bernardo Silva sembrerebbe vicino all’Inter Miami, club pronto a mettere sul piatto un ingaggio annuo da circa 20 milioni di euro. Una cifra impossibile da raggiungere per qualsiasi società italiana al momento. Nel caso si dovesse concludere positivamente l’affare, i tifosi dell’Inter Miami avrebbero l’opportunità di vedere all’opera una coppia da favola al fianco di Lionel Messi.

