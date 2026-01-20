Sta giocando pochissimo, ansia Gattuso: rischia la convocazione in nazionale

Manca sempre meno all’impegno della nazionale italiana nei playoff per arrivare ai mondiali con gli azzurri che se la dovranno vedere contro l’Irlanda del Nord e, eventualmente, con la vincente della partita tra Bosnia e Galles in finale.

Un appuntamento che gli azzurri non possono fallire se non si vuole rischiare di restare fuori dai mondiali di calcio per la terza volta consecutiva.

Gennaro Gattuso sta valutando insieme al suo staff quelli che potrebbero essere i calciatori sui quali fare affidamento in vista delle partite che attendono gli azzurri. In questo senso non stanno arrivando ottime notizie per il CT della nazionale italiana che sta vedendo uno dei perni della squadra degli ultimi anni giocare con il contagocce e faticare a trovare la miglior condizione fisica.

Gattuso preoccupato, un perno della nazionale non sta giocando con continuità

Davide Frattesi non è di certo un punto fermo dell’Inter di Cristian Chivu con il centrocampista che non scende in campo da titolare in campionato da diverse settimane, precisamente da ottobre contro la Cremonese.

Un problema non da poco conto per il CT della nazionale con Gennaro Gattuso che fa grande affidamento sull’ex mezzala del Sassuolo che ha sempre dato il suo contributo alla formazione azzurra in passato, risultando tra i migliori marcatori degli ultimi anni. La speranza di Gattuso è che il calciatore possa trovare maggiore spazio nelle settimane che mancano all’appuntamento contro l’Irlanda del nord per avere il classe 1999 in piena forma per le sfide dei playoff.

La sensazione è che l’Inter non voglia privarsi del suo cartellino a stagione in corso. Una decisione che potrebbe complicare la situazione di Davide Frattesi in ottica nazionale anche se, con il ritorno in campo delle competizioni europee e con una Coppa Italia ancora da vivere per i nerazzurri, lo spazio per l’ex calciatore del Sassuolo potrebbe aumentare nelle prossime settimane.