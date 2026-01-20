Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sta giocando pochissimo, ansia Gattuso: rischia la convocazione in nazionale

Foto dell'autore

Manca sempre meno all’impegno della nazionale italiana nei playoff per arrivare ai mondiali con gli azzurri che se la dovranno vedere contro l’Irlanda del Nord e, eventualmente, con la vincente della partita tra Bosnia e Galles in finale.

Un appuntamento che gli azzurri non possono fallire se non si vuole rischiare di restare fuori dai mondiali di calcio per la terza volta consecutiva.

Gennaro Gattuso
Preoccupazione per Gattuso sui convocati dell’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gennaro Gattuso sta valutando insieme al suo staff quelli che potrebbero essere i calciatori sui quali fare affidamento in vista delle partite che attendono gli azzurri. In questo senso non stanno arrivando ottime notizie per il CT della nazionale italiana che sta vedendo uno dei perni della squadra degli ultimi anni giocare con il contagocce e faticare a trovare la miglior condizione fisica.

Gattuso preoccupato, un perno della nazionale non sta giocando con continuità

Davide Frattesi non è di certo un punto fermo dell’Inter di Cristian Chivu con il centrocampista che non scende in campo da titolare in campionato da diverse settimane, precisamente da ottobre contro la Cremonese.

Davide Frattesi in azione
Gattuso preoccupato per un azzurro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un problema non da poco conto per il CT della nazionale con Gennaro Gattuso che fa grande affidamento sull’ex mezzala del Sassuolo che ha sempre dato il suo contributo alla formazione azzurra in passato, risultando tra i migliori marcatori degli ultimi anni. La speranza di Gattuso è che il calciatore possa trovare maggiore spazio nelle settimane che mancano all’appuntamento contro l’Irlanda del nord per avere il classe 1999 in piena forma per le sfide dei playoff.

La sensazione è che l’Inter non voglia privarsi del suo cartellino a stagione in corso. Una decisione che potrebbe complicare la situazione di Davide Frattesi in ottica nazionale anche se, con il ritorno in campo delle competizioni europee e con una Coppa Italia ancora da vivere per i nerazzurri, lo spazio per l’ex calciatore del Sassuolo potrebbe aumentare nelle prossime settimane.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie