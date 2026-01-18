Ultim’ora, esonero nel campionato italiano: scelto il nuovo allenatore

Sta per saltare un’altra panchina eccellente in Italia: l’ennesimo ko stagionale ha convinto la società a cambiare di nuovo.

0-1 in casa contro la Juve Stabia e nona sconfitta per il Bari in campionato. Il club biancorosso è in crisi nera e, ovviamente, sotto la lente di ingrandimento è finito il tecnico Vincenzo Vivarini, che ha raccolto appena 4 punti in 8 partite dal suo arrivo in Puglia.

E ora il 60enne abruzzese è a un passo dall’esonero: saranno decisive le prossime ore per conoscere il futuro della panchina del Bari.

Vivarini-Bari, esonero in arrivo: scelto il nuovo allenatore

Il principale indiziato per prendere il posto di Vivarini sarebbe in questo momento Guido Pagliuca, ex Juve Stabia esonerato lo scorso autunno dall’Empoli. L’allenatore, ancora sotto contratto con la compagine toscana, sarebbe il quarto allenatore sotto contratto a Bari dopo Longo, Caserta e, appunto, Vivarini.

Sono ore di riflessione in casa Bari, ma una cosa appare ormai certa: l’avventura di Vivarini sulla panchina biancorossa può considerarsi conclusa. Serve un cambio di rotta immediato per allontanare lo spettro della retrocessione in Serie C.