L’ex bomber dell’Inter in Serie A, ci siamo: nerazzurri traditi

A gennaio l’argentino potrebbe rientrare in Italia dalla Francia per aiutare una delle squadre in lotta per non retrocedere

È il mercato degli attaccanti, lo abbiamo detto più volte. In un campionato in cui si sta segnando davvero molto poco e i bomber faticano a spiccare, a gennaio le priorità di quasi tutte le società sono diventati appunto i centravanti, insomma qualcuno che possa dare una mano a incrementare il bottino di gol. E vale per le big dalla Roma al Milan passando la Lazio, l’Atalanta, la Juve e il Napoli. Ma è lo stesso per chi invece occupa i bassifondi della classifica, ad esempio il Pisa che ha investito tanto su Durosinmi.

Allo stesso tempo può continuare anche la tendenza a riportare in Italia giocatori che sono andati via magari non più di un paio d’anni fa. In questo senso l’ultimo ritorno potrebbe essere quello di Martin Satriano, argentino arrivato all’Inter a 19 anni che poi non è riuscito a trovare spazio in nerazzurro ed è finito in una spirale di prestiti. Brest, Empoli, ancora Brest prima di essere ceduto al Lens. In estate il passaggio al Lione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, ma anche all’OL non stanno andando benissimo le cose. Secondo ‘Footmercato’, a maggior ragione con l’esplosione e l’arrivo di Endrick dal Real Madrid, la sua avventura può chiudersi già in questo mercato.

Come? Anticipando il versamento del riscatto per poi cederlo immediatamente. Qui l’ipotesi del ritorno in Serie A, con alcune squadre interessate: il Torino in caso di partenza di Duvan Zapata, ma anche il Parma e il Verona che cercano gol per risalire la classifica. Su di lui c’è poi anche il Getafe in Spagna. L’ex promessa dell’Inter potrebbe rientrare nuovamente in Italia.