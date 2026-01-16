È finita la sua avventura alla Juve: giocherà a Madrid

Pessime notizie per i tifosi della Juventus: uno dei giocatori più importanti della rosa potrebbe finire all’Atletico.

Da anni è dato sul piede di partenza, ma puntualmente Weston McKennie rimane alla Juve e si dimostra il vero valore aggiunto della rosa bianconera. Anche con l’arrivo di Spalletti, il centrocampista statunitense sta confermando di essere un elemento imprescindibile per gli equilibri tattici e un vero e proprio jolly, capace di giocare in qualsiasi zona del campo.

Ora, però, i tifosi della Vecchia Signora iniziano a temere il peggio: il contratto del calciatore scade il prossimo 30 giugno e non arrivano segnali incoraggianti in merito a un suo rinnovo. L’addio alla Juve, dunque, prende sempre più piede.

McKennie può finire a Madrid: bomba di mercato

McKennie piace a diversi club di Serie A e anche al Besiktas, ma in queste ore c’è da registrare l’inserimento dell’Atletico Madrid: lo riferisce ‘GiveMeSport’, secondo cui proprio la dirigenza dei Colchoneros starebbe valutando di sferrare l’assalto decisivo al centrocampista.

La Juve per cederlo subito si accontenterebbe di 11-12 milioni di euro, ma resta da capire quale sarà la volontà dell’Atletico: se affondare immediatamente il colpo o se rimandare ogni discorso a giugno, quando McKennie sarà libero di firmare a zero con un nuovo club.